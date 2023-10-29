Фьюри победил Нганну раздельным решением судей

В рамках главного события вечера на боксерском турнире в Саудовской Аравии состоялся поединок в тяжелом весе между

Встреча продлилась все 10 раундов и завершилась раздельным решением судей в пользу «Цыганского короля». Фьюри сохранил статус непобежденного, выиграв 34-й бой в карьере.

По окончании турнира британец получил специальный пояс «Чемпион Эр-Эрияда». Напомним, что Тайсон является чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC.

Для Нганну данный бой стал дебютным на профессиональном ринге. Ранее камерунец одержал 17 побед и потерпел 3 поражения в смешанных единоборствах.