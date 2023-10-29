Бой Макгрегора и Чендлера может состояться в апреле 2024-го

Экс-чемпион UFC в легкой и полулегкой весовых категориях сообщил о сроках возвращения к смешанным единоборствам.

«Я планирую вернуться в клетку в апреле 2024 года. Мне все равно с кем драться. Знаю, что промоушен хочет устроить бой против Майкла Чендлера. Я бы и раньше вышел в октагон, но мне нужно время на подготовку»

Накануне Конор сдал первые допинг-тесты и вошел в число тестируемых бойцов антидопинговым агенством USADA. В последний раз ирландец дрался в июле 2021 года.

Тогда он сломал ногу во время поединка с Дастином Порье и уступил ему техническим нокаутом. Всего на счету Макгрегора 22 победы и 6 поражений в смешанных единоборствах.