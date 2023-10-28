Дю Плесси: Усман уничтожил бы Чимаева в пятираундовом бою

Топовый боец среднего дивизиона UFC рассказал , при каких обстоятельствахмог победитьв Абу-Даби.

«Усман уничтожил бы Чимаева в пятираундовом бою. Его выступление на UFC 294 в очередной раз доказало высочайший уровень Камару. Что касается Хамзата, то он не так силен, как думает. В битвах с топовыми средневесами у него будут большие проблемы»

Хамзат Чимаев выиграл у Камару Усмана решением большинства в формате трехраундового поединка на октябрьском турнире в Абу-Даби. Благодаря данному успеху, «Борз» поднялся на девятую позицию в рейтинге средневесов.

У Чимаева 13 побед и ни единого поражения в ММА. В следующем бою он должен сразиться за титул в дивизионе до 83,9 кг с Шоном Стриклендом.