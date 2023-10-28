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    Аспиналл уверен в досрочной победе над Павловичем

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Сергей Павлович Джон Джонс
    Претендент на временный титул UFC в тяжелом весе Том Аспиналл уверен, что сумеет выиграть досрочно у Сергея Павловича в грядущем поединке.

    Том Аспиналл
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    Том Аспиналл

    «Для каждого из нас это будет очень тяжелый бой. У Павловича невероятная сила в руках, но у меня больше финишей. Я собираюсь перехитрить его и удосрочить. Даже не думайте, что я буду просто так стоять перед ним»

    Павлович и Аспиналл встретятся на UFC 295 в битве за временный пояс в тяжелом весе из-за срыва поединка между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

    Англичанин — единственный боец из топ-10, согласившийся драться с Сергеем на коротком уведомлении. Том сейчас занимает четвертую позицию в ростере тяжеловесов. В предыдущем бою он нокаутировал в первом раунде Марчина Тыбуру.

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