Аспиналл уверен в досрочной победе над Павловичем

Претендент на временный титул UFC в тяжелом весе уверен , что сумеет выиграть досрочно ув грядущем поединке.

«Для каждого из нас это будет очень тяжелый бой. У Павловича невероятная сила в руках, но у меня больше финишей. Я собираюсь перехитрить его и удосрочить. Даже не думайте, что я буду просто так стоять перед ним»

Павлович и Аспиналл встретятся на UFC 295 в битве за временный пояс в тяжелом весе из-за срыва поединка между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

Англичанин — единственный боец из топ-10, согласившийся драться с Сергеем на коротком уведомлении. Том сейчас занимает четвертую позицию в ростере тяжеловесов. В предыдущем бою он нокаутировал в первом раунде Марчина Тыбуру.