Мишель Перейра хочет подраться с Исраэлем Адесаньей

Бразильский боец ММА, выступающий в среднем дивизионе UFC, назвал самым желанным соперником.

«Я мало, что знаю об этом дивизионе. Но есть один парень, бой с которым меня интересует больше всего. Я большой фанат Адесаньи и хотел бы с ним подраться. У нас может получиться очень интересный поединок»

Мишель недавно дебютировал в среднем весе UFC. 15 октября в Лас-Вегасе он нокаутировал в первом раунде Андре Петровски. Сейчас бразилец идет в промоушене на серии из пяти выигранных поединков.

Ранее Перейра выступал в полусреднем дивизионе, где занимал 15-ю строчку в рейтинге. Бразилец решил подняться на категорию выше после провальной весогонки к поединку со Стивеном Томпсоном на UFC 292.