Уиттакер: Победитель боя Усман-Чимаев не должен драться за титул

Бывший чемпион UFC в среднем весе недоволен решением промоушена сделать поединокпретендентским.

«Победитель боя Усман-Чимаев не должен драться за титул. Они оба не являются средневесами. Каждый из них очень далек от статуса первого номера рейтинга в нашем весе. В ММА замены бойцов происходят постоянно. Это не повод делать их поединок претендентским»

Поединок Чимаева против Усмана в среднем весе пройдет в рамках со-главного события вечера на турнире UFC 294. Изначально «Борз» должен был драться с Пауло Костой.

Однако бразилец снялся с боя, а вместо него в октагон согласился выйти экс-чемпион полусреднего веса Камару Усман. После изменений в расписании карда UFC пообещал победителю противостояния статус претендента на титул и бой с чемпионом среднего дивизиона Шоном Стриклендом.