«Шара Булетт»: Я подерусь с Чимаевым, если UFC этого захочет

Дебютант UFC рассказал , что думает о поединке против звезды промоушенав ближайшем будущем.

«Когда Коста снялся с турнира, то мне никто не предлагал выйти в клетку с Хамзатом. Новичками лиги никогда не дают настолько громкие бои. Но я открыт к этому поединку. Я подерусь с Чимаевым, если UFC этого захочет»

Шарабутдин дебютирует в UFC 21 октября на турнире в Абу-Даби. В предварительном карде россиянин проведет поединок в среднем весе против Бруно Силвы.

Магомедов, как и Чимаев, не потерпел в карьере ни единого поражения. На его счету 11 побед. У Хамзата 12 выигранных поединков в смешанных единоборствах.