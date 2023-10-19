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    «Шара Булетт»: Я подерусь с Чимаевым, если UFC этого захочет

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Пауло Коста Хамзат Чимаев
    Дебютант UFC Шарабутдин Магомедов рассказал, что думает о поединке против звезды промоушена Хамзата Чимаева в ближайшем будущем.

    Хамзат Чимаев
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    Хамзат Чимаев

    «Когда Коста снялся с турнира, то мне никто не предлагал выйти в клетку с Хамзатом. Новичками лиги никогда не дают настолько громкие бои. Но я открыт к этому поединку. Я подерусь с Чимаевым, если UFC этого захочет»

    Шарабутдин дебютирует в UFC 21 октября на турнире в Абу-Даби. В предварительном карде россиянин проведет поединок в среднем весе против Бруно Силвы.

    Магомедов, как и Чимаев, не потерпел в карьере ни единого поражения. На его счету 11 побед. У Хамзата 12 выигранных поединков в смешанных единоборствах.

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