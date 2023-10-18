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    Умар Нурмагомедов: Махачев докажет миру, что лучше Волкановски

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Умар Нурмагомедов Александр Волкановски Ислам Махачев
    Российский боец ММА Умар Нурмагомедов, 11-й номер легчайшего дивизиона UFC, уверен в победе своего одноклубника Ислама Махачева над Александром Волкановски.

    Александр Волкановски
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    Александр Волкановски

    «Это очень интригующий поединок. Думаю, Ислам гораздо сильнее Алекса. В субботу Махачев докажет миру, что лучше Волкановски. Будем верить в досрочную победу Ислама»

    Титульный поединок Махачева против Волкановски за звание чемпиона промоушена в легком весе состоится 21 октября на турнире в Абу-Даби.

    Их первый бой на UFC 284 закончился победой Ислама единогласным решением. В активе Махачева 24 выигранных поединка и одно поражение в профессиональной карьере.

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