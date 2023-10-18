Умар Нурмагомедов: Махачев докажет миру, что лучше Волкановски

Российский боец ММА, 11-й номер легчайшего дивизиона UFC, уверен в победе своего одноклубниканад

«Это очень интригующий поединок. Думаю, Ислам гораздо сильнее Алекса. В субботу Махачев докажет миру, что лучше Волкановски. Будем верить в досрочную победу Ислама»

Титульный поединок Махачева против Волкановски за звание чемпиона промоушена в легком весе состоится 21 октября на турнире в Абу-Даби.

Их первый бой на UFC 284 закончился победой Ислама единогласным решением. В активе Махачева 24 выигранных поединка и одно поражение в профессиональной карьере.