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    Василевский: У Усмана хорошие шансы на победу в бою с Чимаевым

    Бокс/ММА ММА UFC М1 Сборная России Леон Эдвардс Камару Усман Хамзат Чимаев Пауло Коста
    Экс-чемпион М-1 в среднем весе Вячеслав Василевский считает, что Камару Усман может победить Хамзата Чимаева в предстоящем поединке на турнире в Абу-Даби.

    Камару Усман
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    Камару Усман

    «Для Хамзата это будет самое трудное испытание в карьере. У Камару за плечами огромное количество титульных боев. Он настоящий универсал. Не считаю Усмана явным андердогом. У него есть хорошие шансы на победу в поединке с Чимаевым»

    Поединок Чимаева и Усмана в среднем весе станет со-главным событием вечера на турнире UFC 294. «Нигерийский кошмар» вышел на данный бой на 11-дневном уведомлении вместо Пауло Косты.

    К этой встрече Камару подходит после поражения судейским решением от Леона Эдвардса. У Усмана 20 побед и 3 проигрыша в ММА. На счету Чимаева 12 выигрышей ни одного поражения в карьере.

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