Василевский: У Усмана хорошие шансы на победу в бою с Чимаевым

Экс-чемпион М-1 в среднем весесчитает, чтоможет победить в предстоящем поединке на турнире в Абу-Даби.

«Для Хамзата это будет самое трудное испытание в карьере. У Камару за плечами огромное количество титульных боев. Он настоящий универсал. Не считаю Усмана явным андердогом. У него есть хорошие шансы на победу в поединке с Чимаевым»

Поединок Чимаева и Усмана в среднем весе станет со-главным событием вечера на турнире UFC 294. «Нигерийский кошмар» вышел на данный бой на 11-дневном уведомлении вместо Пауло Косты.

К этой встрече Камару подходит после поражения судейским решением от Леона Эдвардса. У Усмана 20 побед и 3 проигрыша в ММА. На счету Чимаева 12 выигрышей ни одного поражения в карьере.