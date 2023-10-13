Мухаммад: Эдвардс прикончит Ковингтона в четвертом раунде

Третий номер рейтинга полусредней весовой категории UFCдал свой прогноз на предстоящий титульный поединок в их дивизионе между

«Колби проиграет третий титульник в карьере. Он может удачно драться только с ветеранами вроде Тони Фергюсона. В этом бою Ковингтон покажет свою ужасную технику и устанет к чемпионским отрезкам. Думаю, Эдвардс прикончит его в четвертом раунде»

Поединок Леона Эдвардса и Колби Ковингтона состоится 17 декабря на турнире в Лас-Вегасе. «Рокки» подходит к этому бою после победы над Камару Усманом.

Колби в последний раз дрался 1,5 года назад. Тогда «Хаос» единогласным решением судей в пятираундовом поединке одолел Хорхе Масвидаля.