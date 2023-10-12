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    В UFC объяснили, почему прекратили сотрудничество с USADA

    Бокс/ММА ММА UFC Конор Макгрегор Майкл Чендлер
    Бойцовский промоушен UFC отказался от продолжения сотрудничества с USADA. Главной причиной стала принципиальная позиция антидопингового агенства по Конору Макгрегору.

    Конор Макгрегор
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    Конор Макгрегор

    USADA не сделала для ирландца исключение и не позволила ему принимать участие в поединках в 2023 году. Макгрегора, как и всех остальных бойцов, обязали сдать 2 отрицательных пробы и пробыть в пуле тестированных минимум 6 месяцев.

    Изначально у Конора был запланирован поединок этой осенью в полусреднем весе против Майкла Чендлера. Однако ирландец не успел вовремя встать на учет и сдать все пробы.

    Макгрегор является первым в истории промоушена бойцом, который удерживал титулы в легком и полулегком дивизионах. На его счету 22 победы и 6 поражений в ММА.

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