В UFC объяснили, почему прекратили сотрудничество с USADA

Бойцовский промоушен UFC отказался от продолжения сотрудничества с USADA. Главной причиной стала принципиальная позиция антидопингового агенства по

USADA не сделала для ирландца исключение и не позволила ему принимать участие в поединках в 2023 году. Макгрегора, как и всех остальных бойцов, обязали сдать 2 отрицательных пробы и пробыть в пуле тестированных минимум 6 месяцев.

Изначально у Конора был запланирован поединок этой осенью в полусреднем весе против Майкла Чендлера. Однако ирландец не успел вовремя встать на учет и сдать все пробы.

Макгрегор является первым в истории промоушена бойцом, который удерживал титулы в легком и полулегком дивизионах. На его счету 22 победы и 6 поражений в ММА.