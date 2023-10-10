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    Джонс может уйти из ММА после поединка с Миочичем

    Бокс/ММА ММА UFC Джон Джонс
    Гордон Райан, тренер действующего чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса, в соцсетях сообщил, что его подопечный может завершить карьеру после боя против Стипе Миочича.

    Джон Джонс
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    Джон Джонс

    «Для меня огромная честь быть частью этой команды. Жду очередного шоу от Джонса в ноябре. Я готов к тому, что Джон уйдет из ММА в статусе непобежденного после боя с Миочичем»

    Бой Джона Джонса и Стипе Миочича пройдет на турнире UFC 295. На кону будет стоять титул чемпиона промоушена в тяжелой весовой категории.

    Ранее Миочич намекнул, что после поединка против «Костяного» он тоже может закончить свою карьеру. У Стипе 20 выигрышей и 4 поражения в ММА. На счету Джонса 27 побед и один проигрыш.

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