Джонс может уйти из ММА после поединка с Миочичем

, тренер действующего чемпиона UFC в тяжелом весе, в соцсетях сообщил, что его подопечный может завершить карьеру после боя против

«Для меня огромная честь быть частью этой команды. Жду очередного шоу от Джонса в ноябре. Я готов к тому, что Джон уйдет из ММА в статусе непобежденного после боя с Миочичем»

Бой Джона Джонса и Стипе Миочича пройдет на турнире UFC 295. На кону будет стоять титул чемпиона промоушена в тяжелой весовой категории.

Ранее Миочич намекнул, что после поединка против «Костяного» он тоже может закончить свою карьеру. У Стипе 20 выигрышей и 4 поражения в ММА. На счету Джонса 27 побед и один проигрыш.