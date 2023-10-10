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    Бобби Грин хочет подраться с Дэном Хукером

    Бокс/ММА ММА UFC
    37-летний американский боец ММА Бобби Грин хочет провести следующий поединок против девятого номера легкого дивизиона UFC Дэна Хукера.

    Бобби Грин (слева)
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    Бобби Грин (слева)

    «Слышал, что Дэн Хукер хотел подраться в декабре. Если ты не передумал, то давай сделаем это. Я собираюсь сдержать слово и подраться на UFC 296. Хочу заработать за 2023 год миллион долларов»

    Бобби Грин на UFC Vegas 80 одержал победу нокаутом в первом раунде над Грантом Доусоном. Благодаря данному успеху, «Кинг» вернулся в топ-15 легковесов и занял 13-е место.

    Всего в активе Бобби 31 победа, 14 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. Хукер в предыдущем бою одолел раздельным решением Джэлина Тернера. У Дэна 23 победы и 12 проигрышей в карьере.

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