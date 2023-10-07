Усман Нурмагомедов хочет подраться с Александром Шаблием

Обладатель титула Bellator в легком весе рассказал , с кем хочет провести свой следующий поединок в промоушене.

«Я бы хотел подраться в финале Гран-при против Александра Шаблия. Он жесткий и неуступчивый боец. У него есть все шансы победить Патрике Фрейре в полуфинале»

Усман Нурмагомедов на турнире Bellator 300 проведет поединок с Брентом Примусом. Для россиянина это будет вторая защита титула в легком весе. Усман завоевал пояс в ноябре прошлого года.

Тогда он победил решением Патрике Фрейре, после чего удосрочил в первом раунде Бенсона Хендерсона. Всего на счету Нурмагомедова 17 побед и ни единого поражения в ММА.