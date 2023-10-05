Арнольд Аллен и Мовсар Евлоев подерутся на UFC 297

Российский боец смешанных единоборствпроведет следующий поединок против Арнольда Аллена. Их встреча состоится 20 января следующего года на турнире UFC 297.

К данному поединку Аллен подходит после поражения единогласным решением судей от Макса Холлоуэя. Англичанин на данный момент занимает четвертую строчку в рейтинге полулегкого дивизиона UFC.

Мовсар Евлоев в предыдущем бою одолел по очкам Диего Лопеса. Российский полулегковес является девятым номером в ростере дивизиона.

Евлоев в профессиональной карьере еще не потерпел ни единого поражения. На его счету 17 побед в 17-ти поединках. У Аллена 19 выигрышей и 2 поражения в ММА.