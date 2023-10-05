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    Арнольд Аллен и Мовсар Евлоев подерутся на UFC 297

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Макс Холлоуэй
    Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев проведет следующий поединок против Арнольда Аллена. Их встреча состоится 20 января следующего года на турнире UFC 297.

    Мовсар Евлоев
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    Мовсар Евлоев

    К данному поединку Аллен подходит после поражения единогласным решением судей от Макса Холлоуэя. Англичанин на данный момент занимает четвертую строчку в рейтинге полулегкого дивизиона UFC.

    Мовсар Евлоев в предыдущем бою одолел по очкам Диего Лопеса. Российский полулегковес является девятым номером в ростере дивизиона.

    Евлоев в профессиональной карьере еще не потерпел ни единого поражения. На его счету 17 побед в 17-ти поединках. У Аллена 19 выигрышей и 2 поражения в ММА.

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