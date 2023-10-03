Биспинг рассказал, за счет чего Оливейра может победить Махачева

Майкл Биспинг, экс-чемпион UFC в среднем весе, а ныне спортивный комментатор промоушена, рассказал за счет чегоможет победить

«Чарльзу стоит избегать разменов в клинче. Он должен постоянно двигаться и больше работать джебом. Вдобавок, ему нужно подключать удары ногами. Но про удары коленом в прыжке и подобные приемы лучше забыть. Оливейре нельзя допускать ошибок»

Реванш Махачева и Оливейры состоится 28 октября в рамках главного события вечера на турнире в Абу-Даби. На кону их поединка будет стоять пояс чемпиона UFC в легком весе.

Оливейра является первым номером рейтинга дивизиона до 70,3 кг. В предыдущей встрече бразильский боец нокаутировал в первом раунде Бенеила Дариуша.