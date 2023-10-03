17:15Локомотив — РостовОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив»«Локомотив» — «Ростов». Онлайн
  • 16:39
    • «Локомотив» — «Ростов»: стартовые составы на матч 5-го тура Кубка России
  • 16:33
    • Изидор выйдет в стартовом составе «Зенит» на матч Кубка России с «Балтикой»
  • 15:35
    • Медведев победил Зверева и пробился в финал турнира в Пекине
  • 14:06
    • Клотет уволен из «Торпедо»
  • 13:29
    • «Витязь» уволил главного тренера Завьялова
    Все новости спорта

    Биспинг рассказал, за счет чего Оливейра может победить Махачева

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Чарльз Оливейра Ислам Махачев Бенэил Дариуш Майкл Биспинг
    Майкл Биспинг, экс-чемпион UFC в среднем весе, а ныне спортивный комментатор промоушена, рассказал за счет чего Чарльз Оливейра может победить Ислама Махачева.

    Чарльз Оливейра
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Чарльз Оливейра

    «Чарльзу стоит избегать разменов в клинче. Он должен постоянно двигаться и больше работать джебом. Вдобавок, ему нужно подключать удары ногами. Но про удары коленом в прыжке и подобные приемы лучше забыть. Оливейре нельзя допускать ошибок»

    Реванш Махачева и Оливейры состоится 28 октября в рамках главного события вечера на турнире в Абу-Даби. На кону их поединка будет стоять пояс чемпиона UFC в легком весе.

    Оливейра является первым номером рейтинга дивизиона до 70,3 кг. В предыдущей встрече бразильский боец нокаутировал в первом раунде Бенеила Дариуша.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Наполи» и «Реал» изобилием голов не порадуют
  • «Наполи» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Одержит ли «МЮ» первую победу в Лиге чемпионов?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сможет ли «Копенгаген» забить «Баварии»?
  • «Копенгаген» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 3 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Наполи — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Копенгаген — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Интер — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ньюкасл — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры