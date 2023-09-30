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    Томсон: Ковингтон более сложный соперник для Эдвардса, чем Усман

    Бокс/ММА ММА UFC Леон Эдвардс Камару Усман Колби Ковингтон
    Бывший боец UFC Джош Томсон рассказал, почему он считает Колби Ковингтона более трудным противником для Леона Эдвардса, чем экс-чемпион Камару Усман.

    Камару Усман
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    Камару Усман

    «Усман ранее уже побил Эдвардса. У него не было такой мотивации. Колби — это парень, у которого бензобак до сих пор полон. Он заряжен и хочет завоевать титул. Плюс ко всему, у Леона всегда были проблемы с борьбой. Поэтому Ковингтон более сложный соперник для Эдвардса, чем Усман»

    Леон Эдвардс является чемпионом UFC в полусреднем весе. В последнем бою он одолел Камару Усмана решением большинства. Вторую защиту титула англичанин проведет 17 декабря против Колби Ковингтона.

    «Хаос» сейчас занимает вторую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. Ковингтон в предыдущем поединке выиграл по очкам у Хорхе Масвидаля.

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