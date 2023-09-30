Томсон: Ковингтон более сложный соперник для Эдвардса, чем Усман

Бывший боец UFC рассказал , почему он считаетболее трудным противником для, чем экс-чемпион

«Усман ранее уже побил Эдвардса. У него не было такой мотивации. Колби — это парень, у которого бензобак до сих пор полон. Он заряжен и хочет завоевать титул. Плюс ко всему, у Леона всегда были проблемы с борьбой. Поэтому Ковингтон более сложный соперник для Эдвардса, чем Усман»

Леон Эдвардс является чемпионом UFC в полусреднем весе. В последнем бою он одолел Камару Усмана решением большинства. Вторую защиту титула англичанин проведет 17 декабря против Колби Ковингтона.

«Хаос» сейчас занимает вторую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. Ковингтон в предыдущем поединке выиграл по очкам у Хорхе Масвидаля.