О’Мэлли: Гейджи может нокаутировать Махачева

Шон О’Мэлли, чемпион UFC в легчайшем весе, назвал бойца, который способен досрочно выиграть у россиянина

«Гейджи может нокаутировать Махачева. Он тот боец, который имеет все шансы отобрать у Ислама титул. Я не удивлюсь, что Джастин финиширует его, если они встретятся в клетке»

Джастин Гейджи располагается на второй строчке в рейтинге легкого дивизиона UFC. В своем последнем поединке он нокаутировал Дастина Порье во втором раунде.

Ислам Махачев является чемпионом промоушена в дивизионе до 70,3 кг. 28 октября российский боец будет проводить вторую защиту пояса против Чарльза Оливейры.