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    О’Мэлли: Гейджи может нокаутировать Махачева

    Бокс/ММА ММА UFC Шон О'Мэлли Ислам Махачев Чарльз Оливейра Дастин Порье Джастин Гейджи
    Шон О’Мэлли, чемпион UFC в легчайшем весе, назвал бойца, который способен досрочно выиграть у россиянина Ислама Махачева.

    Джастин Гейджи
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    Джастин Гейджи

    «Гейджи может нокаутировать Махачева. Он тот боец, который имеет все шансы отобрать у Ислама титул. Я не удивлюсь, что Джастин финиширует его, если они встретятся в клетке»

    Джастин Гейджи располагается на второй строчке в рейтинге легкого дивизиона UFC. В своем последнем поединке он нокаутировал Дастина Порье во втором раунде.

    Ислам Махачев является чемпионом промоушена в дивизионе до 70,3 кг. 28 октября российский боец будет проводить вторую защиту пояса против Чарльза Оливейры.

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