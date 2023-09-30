Арум: Фьюри может получить за бой с Усиком более 100 миллионов

Спортивный промоутер рассказал , сколько может заработатьв поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе против

«Если Тайсону предложили бы за этот поединок сумму в 100 млн. долларов, он сильно расстроился бы. Фьюри может получить в противостоянии с Усиком гораздо больше»

Предварительные сроки боя между Усиком и Фьюри — декабрь или начало 2024 года. К этому поединку Александр подходит после победы нокаутом над Даниэлем Дюбуа. Фьюри в последний раз дрался в декабре прошлого года.

Тогда он финишировал Дерека Чисору. 28 октября Тайсон проведет выставочный поединок с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну. Их бой состоится в Саудовской Аравии.