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    Биспинг считает, что Фергюсон может победить Пимблетта

    Бокс/ММА ММА UFC Тони Фергюсон Майкл Биспинг
    Экс-чемпион UFC в весовой категории до 83,9 кг Майкл Биспинг считает, что Тони Фергюсон может победить в грядущем поединке Пэдди Пимблетта.

    Майкл Биспинг
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    Майкл Биспинг

    «Серия из шести поражений кряду — это очень неприятно. Но Тони за исключением Грина проигрывал только топам. Ему нечего терять и у него за плечами невероятный опыт. Пимблетту будет очень сложно в этом бою»

    Фергюсон в предыдущем поединке уступил удушающим приемом в третьем раунде Бобби Грину. Сейчас «Эль-Кукуй» идет в UFC на серии из шести проигранных боев кряду.

    Его поединок против Пимблетта состоится в рамках легкого дивизиона 17 декабря. Пэдди подходит к этому бою после победы по очкам над Джаредом Гордоном.

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