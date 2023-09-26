Биспинг считает, что Фергюсон может победить Пимблетта

Экс-чемпион UFC в весовой категории до 83,9 кг считает , чтоможет победить в грядущем поединке

«Серия из шести поражений кряду — это очень неприятно. Но Тони за исключением Грина проигрывал только топам. Ему нечего терять и у него за плечами невероятный опыт. Пимблетту будет очень сложно в этом бою»

Фергюсон в предыдущем поединке уступил удушающим приемом в третьем раунде Бобби Грину. Сейчас «Эль-Кукуй» идет в UFC на серии из шести проигранных боев кряду.

Его поединок против Пимблетта состоится в рамках легкого дивизиона 17 декабря. Пэдди подходит к этому бою после победы по очкам над Джаредом Гордоном.