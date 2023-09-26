Джо Роган не верит в возвращение Конора Макгрегора к боям

Спортивный комментатор, работающий в UFC, объяснил, почему экс-чемпион промоушена в двух весовых категорияхбольше не вернется к боям.

«Такой перелом — очень серьезная травма. После подобного никто не возвращается в клетку. Конор был в самом расцвете сил, когда сломал ногу. Те же Андерсон Силва и Крис Вайдман были гораздо старше, когда получили такие же повреждения»

Напомним, что летом 2021 года Конор сломал ногу прямо посреди поединка против Дастина Порье. Ирландец не смог продолжить встречу и ему присудили поражение техническим нокаутом.

Макгрегор должен был вернуться к боям осенью 2023-го, однако не сумел вовремя сдать допинг-тесты, вследствие чего его не допустили к поединку с Майклом Чендлером.