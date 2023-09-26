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    Джо Роган не верит в возвращение Конора Макгрегора к боям

    Бокс/ММА ММА UFC Дастин Порье Конор Макгрегор Майкл Чендлер
    Спортивный комментатор Джо Роган, работающий в UFC, объяснил, почему экс-чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор больше не вернется к боям.

    Конор Макгрегор
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    Конор Макгрегор

    «Такой перелом — очень серьезная травма. После подобного никто не возвращается в клетку. Конор был в самом расцвете сил, когда сломал ногу. Те же Андерсон Силва и Крис Вайдман были гораздо старше, когда получили такие же повреждения»

    Напомним, что летом 2021 года Конор сломал ногу прямо посреди поединка против Дастина Порье. Ирландец не смог продолжить встречу и ему присудили поражение техническим нокаутом.

    Макгрегор должен был вернуться к боям осенью 2023-го, однако не сумел вовремя сдать допинг-тесты, вследствие чего его не допустили к поединку с Майклом Чендлером.

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