Перейра и Прохазка подерутся за титул в полутяжелом весе на UFC 295

Чешский боец смешанных единоборствподерется в следующем поединке с. Их встреча состоится в рамках со-главного события вечера на UFC 295.

На кону данного поединка будет стоять вакантный титул в полутяжелом весе. Перейра является первым номером рейтинга. В предыдущем бою бразилец одолел раздельным решением судей Яна Блаховича.

Всего в активе Алекса 8 выигранных поединков и 2 поражения в смешанных единоборствах. Прохазка — бывший чемпион UFC в полутяжелом весе. В последнем поединке чех выиграл сабмишном у Гловера Тейшейры в пятом раунде.

К концу декабря прошлого года Иржи получил травму плеча и снял с себя полномочия чемпиона. У Прохазки 29 побед и 3 проигранных поединка в ММА.