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    Стала известна дата боя Эдвардса и Ковингтона

    Бокс/ММА ММА UFC Камару Усман Леон Эдвардс Колби Ковингтон Дана Уайт  Хорхе Масвидаль
    Глава UFC Дана Уайт анонсировал поединок за титул чемпиона промоушена в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном. Бойцы подерутся 17 декабря.

    Колби Ковингтон
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    Колби Ковингтон

    Для Эдвардса это будет вторая защита пояса. В своем последнем поединке он одолел Камару Усмана большинством судейских решений. Англичанин сейчас идет на серии из 11-ти побед кряду.

    Колби на данный момент располагается на второй строчке в рейтинге полусредней весовой категории UFC. В последний раз американец выступал в марте прошлого года.

    Тогда Ковингтон одолел по очкам в пятираундовом поединке Хорхе Масвидаля. Ранее Колби уже дважды дрался за титул. В обоих боях он уступил Камару Усману.

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