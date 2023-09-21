Стала известна дата боя Эдвардса и Ковингтона

Глава UFCанонсировал поединок за титул чемпиона промоушена в полусреднем весе между. Бойцы подерутся 17 декабря.

Для Эдвардса это будет вторая защита пояса. В своем последнем поединке он одолел Камару Усмана большинством судейских решений. Англичанин сейчас идет на серии из 11-ти побед кряду.

Колби на данный момент располагается на второй строчке в рейтинге полусредней весовой категории UFC. В последний раз американец выступал в марте прошлого года.

Тогда Ковингтон одолел по очкам в пятираундовом поединке Хорхе Масвидаля. Ранее Колби уже дважды дрался за титул. В обоих боях он уступил Камару Усману.