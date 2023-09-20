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    Миочич о бое с Джонсом: Мои кулаки доставят ему много проблем

    Бокс/ММА ММА UFC Франсис Нганну Джон Джонс Сирил Ган
    Экс-обладатель титула UFC в тяжелом дивизионе Стипе Миочич считает, что поклонники ММА зря не верят в него в поединке с Джоном Джонсом.

    Стипе Миочич
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    Стипе Миочич

    «По ходу карьеры меня часто считали андердогом. Тоже самое происходит и перед боем с Джонсом. Я скажу, что мои кулаки доставят ему много проблем. Моя скорость и сила удара — то, к чему соперник будет не готов»

    Миочич на данный момент занимает третью строку в рейтинге тяжеловесов UFC. В последний раз он выступал в марте 2021-го против Фрэнсиса Нганну и проиграл нокаутом.

    Джонс в марте этого года одолел удушающим приемом Сирила Гана и завоевал вакантный титул в тяжелом весе. Его поединок со Стипе Миочичем состоится в ноябре на турнире UFC 295.

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