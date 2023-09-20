Глава UFC готов устроить третий бой между Грассо и Шевченко

Глава UFCзаявил, что готов организовать еще один поединок в женском наилегчайшем дивизионе между

«После такого исхода мы обязаны организовать между ними еще один поединок. Валентина взяла паузу, но через 3 месяца она приступит к тренировкам. Такие сроки UFC устраивают»

Первый поединок Грассо и Шевченко проходил 4 марта этого года. Тогда Алекса победила удушающим приемом и стала новой чемпионкой UFC в женском наилегчайшем дивизионе.

Реванш состоялся на турнире в Лас-Вегасе 17 сентября. Поединок продлился все 25 минут и завершился вничью раздельным решением судей. Также босс UFC Дана Уайт раскритиковал судью, который отдал пятый раунд Грассо со счетом 10-8.