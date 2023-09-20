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    Глава UFC готов устроить третий бой между Грассо и Шевченко

    Бокс/ММА ММА UFC Алекса Грассо Валентина Шевченко Дана Уайт 
    Глава UFC Дана Уайт заявил, что готов организовать еще один поединок в женском наилегчайшем дивизионе между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо.

    Алекса Грассо
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    Алекса Грассо

    «После такого исхода мы обязаны организовать между ними еще один поединок. Валентина взяла паузу, но через 3 месяца она приступит к тренировкам. Такие сроки UFC устраивают»

    Первый поединок Грассо и Шевченко проходил 4 марта этого года. Тогда Алекса победила удушающим приемом и стала новой чемпионкой UFC в женском наилегчайшем дивизионе.

    Реванш состоялся на турнире в Лас-Вегасе 17 сентября. Поединок продлился все 25 минут и завершился вничью раздельным решением судей. Также босс UFC Дана Уайт раскритиковал судью, который отдал пятый раунд Грассо со счетом 10-8.

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