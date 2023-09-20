Бернс: Эдвардс побьет Мухаммада и Ковингтона

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весефаворитом в противостояних с

«Леон здорово контролирует дистанцию. У него очень резкие и острые удары. Также он хорош в защите от тейкдаунов. Эдвардс побьет Мухаммада и Ковингтона. Люди зря его недооценивают»

Леон Эдвардс является чемпионом UFC в полусредней весовой категории. В последнем поединке он победил большинством судейских решений Камару Усмана в реванше.

Англичанин идет на серии из 11-ти выигранных боев кряду. Всего в активе Эдвардса 21 победа и 3 поражения в профессиональной карьере.