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    Бернс: Эдвардс побьет Мухаммада и Ковингтона

    Бокс/ММА ММА UFC Гилберт Бернс Леон Эдвардс Камару Усман Колби Ковингтон
    Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс назвал Леона Эдвардса фаворитом в противостояних с Колби Ковингтоном и Белалом Мухаммадом.

    Леон Эдвардс
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    Леон Эдвардс

    «Леон здорово контролирует дистанцию. У него очень резкие и острые удары. Также он хорош в защите от тейкдаунов. Эдвардс побьет Мухаммада и Ковингтона. Люди зря его недооценивают»

    Леон Эдвардс является чемпионом UFC в полусредней весовой категории. В последнем поединке он победил большинством судейских решений Камару Усмана в реванше.

    Англичанин идет на серии из 11-ти выигранных боев кряду. Всего в активе Эдвардса 21 победа и 3 поражения в профессиональной карьере.

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