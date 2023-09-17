Шевченко недовольна решением судей в бою с Грассо

Бывшая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе высказалась о судействе в прошедшем поединке против

«Я уверена, что выиграла 3 раунда в этом поединке. Грассо была лучше меня в двух пятиминутках. Полностью не согласна с тем, что она забрала последний раунд со счетом 10-8»

Титульный поединок Шевченко и Грассо в женском наилегчайшем весе возглавил кард турнира UFC Noche. Бой продлился все 5 раундов и завершился вничью раздельным решением судей.

Один из рефери в пятом раунде отдал победу Грассо со счетом 10-8. Мексиканка сохранила титул чемпионки, а Валентина по-прежнему осталась на первой строчке рейтинга.