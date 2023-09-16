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    Вера готов подраться за титул с О’Мэлли в декабре

    Бокс/ММА ММА UFC Шон О'Мэлли Марлон Вера
    Топовый боец легчайшей весовой категории UFC Марлон Вера рассказал, когда планирует подраться за титул против Шона О’Мэлли.

    Марлон Вера (слева)
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    Марлон Вера (слева)

    «Пока что нам еще не сказали, когда состоится этот бой. Сейчас я продолжаю тренироваться и буду готов выйти в клетку с О’Мэлли в декабре. Однако мне кажется, что Шон не захочет драться так рано. Он стал чемпионом и теперь диктует всем свои условия»

    15 августа 2020 года Марлон Вера одолел Шона О’Мэлли техническим нокаутом в первом раунде. Сейчас «Чито» занимает шестую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC.

    В последнем бою эквадорец выиграл единогласным решением судей у Педро Муньоза. На счету Веры 21 победа, 8 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.

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