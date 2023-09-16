Вера готов подраться за титул с О’Мэлли в декабре

Топовый боец легчайшей весовой категории UFC рассказал , когда планирует подраться за титул против

«Пока что нам еще не сказали, когда состоится этот бой. Сейчас я продолжаю тренироваться и буду готов выйти в клетку с О’Мэлли в декабре. Однако мне кажется, что Шон не захочет драться так рано. Он стал чемпионом и теперь диктует всем свои условия»

15 августа 2020 года Марлон Вера одолел Шона О’Мэлли техническим нокаутом в первом раунде. Сейчас «Чито» занимает шестую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC.

В последнем бою эквадорец выиграл единогласным решением судей у Педро Муньоза. На счету Веры 21 победа, 8 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.