Валентина Шевченко планирует выступать одновременно в WWE и UFC

Валентина Шевченко Фото: globallookpress.com
«Я уже давно хотела попробовать себя в рестлинге. Уверена, что смогу продолжить свою бойцовскую карьеру. Готова совмещать выступления в WWE и UFC»
Накануне бойцовский промоушен смешанных единоборств UFC объявил о слиянии с самой популярной в мире организацией рестлинга WWE.
Напомним, что Валентина Шевченко свой следующий поединок проведет 17 сентября. В главном событии вечера на UFC Noche она встретится в реванше за пояс в женском наилегчайшем весе с Алексой Грассо.