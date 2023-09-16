Валентина Шевченко планирует выступать одновременно в WWE и UFC

Бывшая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе заявила о желании попробовать себя в рестлинге и совмещать выступления в WWE с карьерой в ММА.

«Я уже давно хотела попробовать себя в рестлинге. Уверена, что смогу продолжить свою бойцовскую карьеру. Готова совмещать выступления в WWE и UFC»

Накануне бойцовский промоушен смешанных единоборств UFC объявил о слиянии с самой популярной в мире организацией рестлинга WWE.

Напомним, что Валентина Шевченко свой следующий поединок проведет 17 сентября. В главном событии вечера на UFC Noche она встретится в реванше за пояс в женском наилегчайшем весе с Алексой Грассо.