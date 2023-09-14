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    Дана Уайт: Чимаев может стать одной из главных звезд UFC

    Бокс/ММА ММА UFC Хамзат Чимаев Пауло Коста Дана Уайт 
    Глава UFC Дана Уайт назвал бойца, который, по его мнению, в ближайшем будущем может стать одной из главных звезд промоушена.

    Хамзат Чимаев
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    Хамзат Чимаев

    «Уже сейчас Чимаев очень популярный боец. Но в скором времени он может стать одной из главных звезд UFC. Не исключено, что именно Хамзат будет следующим претендентом на титул в среднем весе»

    Чимаев сейчас является четвертым номером в рейтинге дивизиона до 77,1 кг. На турнире UFC 294 швед дебютирует в среднем весе в поединке против Пауло Косты.

    В своем предыдущем бою «Борз» одолел удушающим приемом в первом раунде Кевина Холлэнда. Всего на счету Чимаева 12 побед и ни одного поражения в карьере.

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