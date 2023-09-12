Макгрегор: Я легко побью Волкановски

Бывший чемпион UFC в двух весовых категорияхв соцсетях заявил, что победит нынешнего чемпиона полулегкого дивизиона

«Я легко побью этого парня. У Воклановски него слишком читаемый и предсказуемый стиль. Его точно нельзя считать лучшим бойцом Р4Р. Рано или поздно мы подеремся с ним. В тот день мир узнает, кто лучший полулегковес в истории»

Конор Макгрегор в последний раз дрался в июле 2021-го. Тогда он проиграл Дастину Порье в рамках поединка легкого дивизиона. Всего на счету ирландца 22 победы и 6 проигрышей в карьере.

Волкановски на турнире UFC 290 финишировал Яира Родригеса и в пятый раз кряду защитил титул в полулегком весе. У Александра 26 побед и 2 поражения в ММА.