Волкановски предложил Макгрегору подраться на UFC 300

Действующий обладатель титула UFC в полулегкой весовой категориив соцсетях бросил вызов на поединок

«Я бы хотел провести следующий поединок против Макгрегора. Почему бы нам не подраться с ним в 2024 году? Конор, давай организуем наш бой на UFC 300»

Макгрегор ранее был чемпионом UFC в полулегком и легком дивизионах. В последний раз ирландец выступал в июле 2021 года. Тогда он получил травму в бою с Дастином Порье и уступил ему техническим нокаутом.

Предыдущий поединок Волкановски состоялся на турнире UFC 290. В третьем раунде Александр финишировал Яира Родриеза. Всего в активе австралийца 26 побед и 2 поражения в ММА.