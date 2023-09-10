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    Волкановски предложил Макгрегору подраться на UFC 300

    Бокс/ММА ММА UFC Дастин Порье Александр Волкановски Конор Макгрегор
    Действующий обладатель титула UFC в полулегкой весовой категории Александр Волкановски в соцсетях бросил вызов на поединок Конору Магрегору.

    Александр Волкановски
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    Александр Волкановски

    «Я бы хотел провести следующий поединок против Макгрегора. Почему бы нам не подраться с ним в 2024 году? Конор, давай организуем наш бой на UFC 300»

    Макгрегор ранее был чемпионом UFC в полулегком и легком дивизионах. В последний раз ирландец выступал в июле 2021 года. Тогда он получил травму в бою с Дастином Порье и уступил ему техническим нокаутом.

    Предыдущий поединок Волкановски состоялся на турнире UFC 290. В третьем раунде Александр финишировал Яира Родриеза. Всего в активе австралийца 26 побед и 2 поражения в ММА.

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