Даниэль Кормье назвал Федора Емельяненко величайшим тяжеловесом

Бывший чемпион UFC в весовых категорияхвеличайшим бойцом тяжелого дивизиона в истории ММА.

«В пиковые годы Федор был невероятно силен. Он мог бы мог победить мою лучшую версию. Считаю Емельяненко лучшим тяжеловесом в истории ММА. В Pride он выигрывал у сильнейших бойцов. Я никогда не ставил себя выше Федора»

Федор Емельяненко провел за профессиональную карьеру 47 поединков. На его счету 40 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах. Россиянин является экс-чемпионом Pride в тяжелом весе.

Закончил свою карьеру Федор в организации Bellator. В последнем поединке Емельяненко уступил нокаутом в первом раунде Райану Бейдеру в феврале этого года.