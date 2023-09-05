Хорхе Масвидаль уверен в победе в боксерском бою с Джейком Полом

Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе уверен , что сумеет победить в боксерском поединке

«Все его предыдущие соперники не боксеры. В последнем бою Пола и Диаса я не увидел ничего интересного. Там не было ни мастерства, ни воли к победе. Я побью их обоих на ринге за одну ночь»

Джейк выиграл недавний поединок у бывшего бойца UFC Нейта Диаса единогласным решением судей. Всего у Пола 6 побед и одно поражение на ринге.

Масвидаль в последний раз дрался против Гилберта Бернса в апреле этого года. Тогда Хорхе уступил по очкам, после чего покинул UFC и объявил о завершении карьеры. Всего в активе 38-летнего американца 35 побед и 17 поражений в ММА.