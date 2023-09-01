Масвидаль: Готов вернуться в UFC ради боя с Гейджи за пояс BMF

Экс-претендент на титул UFC в полусредней весовой категориисообщил о желании вернуться в промоушен ради поединка противза пояс BMF.

«Гейджи должен защитить титул в бою со мной. Я люблю драться. Поэтому готов вернуться в UFC ради поединка против Джастина за титул BMF»

На UFC 291 Гейджи нокаутировал Порье во втором раунде и стал новым обладателем титула BMF. Масвидаль в последний раз дрался в апреле этого года против Гилберта Бернса.

38-летний американец проиграл единогласным решением судей, после чего объявил о завершении карьеры. Всего в активе Хорхе 35 побед и 17 поражений в смешанных единоборствах.