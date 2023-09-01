Гэрри уверен в своей победе над Усманом и Ковингтоном

Восходящая звезда полусреднего дивизиона UFC считает , что сможет победить в очном поединке

«Я сумею победить любого бойца, которого UFC поставит против меня. Я побью даже Усмана и Ковингтона. Гарантирую, что в конце боя с каждым из них судья поднимет мою руку вверх»

Иэн на данный момент занимает 11-ю позицию в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. В своем последнем поединке ирландец одолел единогласным решением судей Нила Мэгни.

Пока что Гэрри не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере. В его активе 13 выигранных поединков, 8 из которых были досрочными.