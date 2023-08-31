Немков отказался от пояса Bellator в полутяжелом весе

Вадим Немков Фото: globallookpress.com
Теперь пояс в полутяжелом весе считается вакантным. Немков ранее провел 4 успешных защиты титула. В последнем бою он одолел единогласным решением судей Йоэля Ромеро.
Одной из причин смены дивизиона Немкова являются проблемы с весогонкой. Боец сообщил, что ему стало тяжело укладываться в лимит полутяжелой категории.
Россиянин намерен провести свой следующий поединок в промоушене против Райана Бейдера. 40-летний американец является чемпионом Bellator в дивизионе до 120 кг.