Джон Джонс: В бою с Рейесом я хотел сдаться

Экс-обладатель титула в полутяжелом весе UFC и действующий промоушена в тяжелом дивизионе назвал имя бойца, в поединке с которым он хотел сдаться.

«Рейес единственный, кто сумел потрясти меня. В первом раунде я пропустил тяжелый удар в лицо, а потом в живот. То был нокдаун, после которого мне хотелось сдаться. Но я пришел в себя и сказал: не сегодня»

Поединок Джона Джонса и Доминика Рейеса за титул чемпиона в весовой категории до 93 кг проходил 8 февраля 2020 года. Тогда «Костяной» одержал победу единогласным решением судей.

Впоследствии Джон победил Сирила Гана удушающим приемом и завоевал вакантный титул в тяжелом весе. Всего в активе американца 27 побед и одно поражение в карьере.