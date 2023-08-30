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    Джон Джонс: В бою с Рейесом я хотел сдаться

    Бокс/ММА ММА UFC Джон Джонс Сирил Ган
    Экс-обладатель титула в полутяжелом весе UFC и действующий промоушена в тяжелом дивизионе Джон Джонс назвал имя бойца, в поединке с которым он хотел сдаться.

    Джон Джонс
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    Джон Джонс

    «Рейес единственный, кто сумел потрясти меня. В первом раунде я пропустил тяжелый удар в лицо, а потом в живот. То был нокдаун, после которого мне хотелось сдаться. Но я пришел в себя и сказал: не сегодня»

    Поединок Джона Джонса и Доминика Рейеса за титул чемпиона в весовой категории до 93 кг проходил 8 февраля 2020 года. Тогда «Костяной» одержал победу единогласным решением судей.

    Впоследствии Джон победил Сирила Гана удушающим приемом и завоевал вакантный титул в тяжелом весе. Всего в активе американца 27 побед и одно поражение в карьере.

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