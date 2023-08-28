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    Мохамед СалахТрансферный дайджест. 22 — 28 августа
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    Стивен Томпсон: Я побью Усмана, а потом подерусь с Эдвардсом

    Бокс/ММА ММА UFC Леон Эдвардс Камару Усман
    Бывший претендент на титул в полусреднем весе UFC Стивен Томпсон рассказал об интересе к поединку против нигерийского бойца Камару Усмана.

    Стивен Томпсон (справа)
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    Стивен Томпсон (справа)

    «После отмены боя с Мишелем Перейрой я был согласен встретиться с Иеном Гэрри. Однако уже на следующий день Усман сам назвал мое имя. Я давно хотел этого поединка. Я побью Камару, а потом подерусь за титул с Эдвардсом»

    Томпсон является седьмым номером рейтинга полусреднего дивизиона UFC. В своем последнем поединке американец победил техническим нокаутом Кевина Холлэнда.

    Усман занимает первую строчу в ростере весовой категории до 77,1 кг. По окончании турнира UFC 292 Камару заявил о желании провести бой против Томпсона.

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