Стивен Томпсон: Я побью Усмана, а потом подерусь с Эдвардсом

Бывший претендент на титул в полусреднем весе UFC рассказал об интересе к поединку против нигерийского бойца

«После отмены боя с Мишелем Перейрой я был согласен встретиться с Иеном Гэрри. Однако уже на следующий день Усман сам назвал мое имя. Я давно хотел этого поединка. Я побью Камару, а потом подерусь за титул с Эдвардсом»

Томпсон является седьмым номером рейтинга полусреднего дивизиона UFC. В своем последнем поединке американец победил техническим нокаутом Кевина Холлэнда.

Усман занимает первую строчу в ростере весовой категории до 77,1 кг. По окончании турнира UFC 292 Камару заявил о желании провести бой против Томпсона.