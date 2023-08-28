Алексей Олейник: У Спивака хорошие шансы на победу против Гана

Российский боец смешанных единоборстввысоко оценил шансыв поединке против бывшего претендента на титул UFC в тяжелом весе

«Год назад Ган был бы явным фаворитом. Но сейчас у Спивака хорошие шансы на победу против Сирила. Сергей усердно работал и заметно спрогрессировал. В скором времени он может ворваться в топ-5»

Поединок Сирила Гана и Сергея Спивака состоится на турнире в Париже 2 сентября. Ган на данный момент является вторым номером рейтинга тяжеловесов.

В предыдущем бою он проиграл в титульном поединке Джону Джонсу досрочно. Спивак занимает седьмое место в ростере тяжеловесов UFC. К очередному бою молдаванин подходит после победы удушающим приемом над Дерриком Льюисом.