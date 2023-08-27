Бланчфилд попросила у UFC титульник против Грассо или Шевченко

Эрин Бланчфилд (слева) Фото: globallookpress.com
«Я одержала еще одну победу над бойцом из топ-5. Не удивлена тем, что мне было непросто в поединке с Тайлой Сантос. Думаю, я заслужила титульный поединок. Хочу подраться против Шевченко или Грассо»
26 августа Эрин Бланчфилд одолела Тайлу Сантос единогласным решением судей. Для американки это уже шестая победа кряду в UFC.
Сейчас Эрин занимает третью строчку в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона. Всего в активе Бланчфилд 12 побед и одно поражение в профессиональной карьере.