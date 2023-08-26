Макс Холлоуэй нокаутировал «Корейского зомби»

Бывший чемпион UFC в полулегком весенокаутировал в третьем раундепо прозвищу «Корейский зомби».

К данному поединку американец подходил в статусе первого номера рейтинга весовой категории до 66 кг. Чох Чхан располагался на восьмой позиции в ростере.

Их поединок возглавил кард турнира UFC Singapore. Благодаря данному успеху, Холлоуэй вышел на серию из двух выигранных встреч кряду. Ранее Макс одолел по очкам Арнольда Аллена.

Всего в активе Холлоуэя 25 побед и 7 проигрышей в профессиональной карьере. У «Корейского зомби» 17 выигрышей и 8 поражений в смешанных единоборствах.