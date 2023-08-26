Гига Чикадзе победил Алекса Касереса на турнире в Сингапуре

в рамках поединка основного карда на турнире в Сингапуре победил единогласным решением судейв полулегком дивизионе.

Для грузина это был первый бой после 18-месячного простоя в связи с травмой колена. На данный момент Чикадзе располагается на девятой строчке в рейтинге дивизиона до 66 кг.

В UFC Гига дебютировал в сентябре 2019 года. Всего в активе грузинского полулегковеса 15 выигранных поединков и 3 поражения в профессиональной карьере.

Касерес является 15-м номером ростера дивизиона до 66 кг. На счету Алекса 22 победы и 14 проигранных поединков в смешанных единоборствах.