«Корейский зомби» может завершить карьеру после боя с Холлоуэем

Топовый боец полулегкой весовой категории UFC сообщил , что грядущий поединок на турнире Сингапуре противможет стать последним в его профессиональной карьере.

«Бойцам всегда трудно принимать насчет завершения карьеры. Все зависит оттого, как пройдет мой следующий поединок. После боя с Холлоуэем я расскажу, уйду из ММА или нет»

Поединок Сона и Холлоуэя станет главным событием вечера на турнире в Сингапуре, который состоится 26 августа. К данному бою «Корейский зомби» подходит в статусе восьмого номера рейтинга полулегковесов.

Холлоуэй сейчас занимает первую строчку в ростере дивизиона до 66 кг. В предыдущем поединке Макс победил единогласным решением судей Арнольда Аллена.