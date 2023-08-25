«Корейский зомби» может завершить карьеру после боя с Холлоуэем

Чон Чхан Сон Фото: globallookpress.com
«Бойцам всегда трудно принимать насчет завершения карьеры. Все зависит оттого, как пройдет мой следующий поединок. После боя с Холлоуэем я расскажу, уйду из ММА или нет»
Поединок Сона и Холлоуэя станет главным событием вечера на турнире в Сингапуре, который состоится 26 августа. К данному бою «Корейский зомби» подходит в статусе восьмого номера рейтинга полулегковесов.
Холлоуэй сейчас занимает первую строчку в ростере дивизиона до 66 кг. В предыдущем поединке Макс победил единогласным решением судей Арнольда Аллена.