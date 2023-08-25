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    «Корейский зомби» может завершить карьеру после боя с Холлоуэем

    Бокс/ММА ММА UFC Макс Холлоуэй Александр Волкановски
    Топовый боец полулегкой весовой категории UFC Чон Чхан Сон сообщил, что грядущий поединок на турнире Сингапуре против Макса Холлоуэя может стать последним в его профессиональной карьере.

    Чон Чхан Сон
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    Чон Чхан Сон

    «Бойцам всегда трудно принимать насчет завершения карьеры. Все зависит оттого, как пройдет мой следующий поединок. После боя с Холлоуэем я расскажу, уйду из ММА или нет»

    Поединок Сона и Холлоуэя станет главным событием вечера на турнире в Сингапуре, который состоится 26 августа. К данному бою «Корейский зомби» подходит в статусе восьмого номера рейтинга полулегковесов.

    Холлоуэй сейчас занимает первую строчку в ростере дивизиона до 66 кг. В предыдущем поединке Макс победил единогласным решением судей Арнольда Аллена.

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