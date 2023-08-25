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    Даррен Тилл: Макгрегору пора уходить из ММА

    Бокс/ММА ММА UFC Дастин Порье Конор Макгрегор
    Бывший претендент на титул UFC в полусредней весовой категории Даррен Тилл посоветовал звездному ирландскому бойцу Конору Макгрегору завершить свою карьеру.

    Даррен Тилл
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    Даррен Тилл

    «Мне с трудом верится в то, что Конор вернется в клетку. Он уже не тот, что раньше. Макгрегор перестал тренироваться. У него есть деньги и семья. Я понимаю, что такое решение принять очень тяжело. Но Макгрегору пора уходить из ММА»

    Макгрегор является первым бойцом UFC, владевшим двумя чемпионскими поясами одновременно. Ирландец ранее сумел завоевать титулы в легком и полулегком дивизионах.

    Конор в последний раз выступал в июле 2021-го против Дастина Порье. Тогда он потерпел поражение техническим нокаутом. Всего у ирландца 22 победы и 6 проигрышей в ММА.

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