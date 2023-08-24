Двалишвили: Вера не заслуживает титульника с О’Мэлли

Второй номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC считает своего конкурентанедостойным титульного поединка.

«Его даже нет в первой пятерке рейтинга. Победа над Муньозом не должна выводить его на титульник. Вера точно не заслуживает боя против О’Мэлли. С Шоном должен драться либо я, либо Стерлинг»

Вера сейчас является шестым номером рейтинга легчайшего дивизиона. На прошедшем турнире в Бостоне он одолел по очкам Педро Муньоса. По окончании UFC 292 «Чито» получил вызов на бой от Шона О’Мэлли.

«Сахарок» новый чемпион промоушена в легчайшем дивизионе. 20 августа он отобрал титул у Алджамейна Стерлинга, нокаутировав его во втором раунде.