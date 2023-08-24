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    Двалишвили: Вера не заслуживает титульника с О’Мэлли

    Бокс/ММА ММА UFC Алджамейн Стерлинг Мераб Двалишвили Шон О'Мэлли Марлон Вера
    Второй номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили считает своего конкурента Марлону Веру недостойным титульного поединка.

    Мераб Двалишвили
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    Мераб Двалишвили

    «Его даже нет в первой пятерке рейтинга. Победа над Муньозом не должна выводить его на титульник. Вера точно не заслуживает боя против О’Мэлли. С Шоном должен драться либо я, либо Стерлинг»

    Вера сейчас является шестым номером рейтинга легчайшего дивизиона. На прошедшем турнире в Бостоне он одолел по очкам Педро Муньоса. По окончании UFC 292 «Чито» получил вызов на бой от Шона О’Мэлли.

    «Сахарок» новый чемпион промоушена в легчайшем дивизионе. 20 августа он отобрал титул у Алджамейна Стерлинга, нокаутировав его во втором раунде.

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