Вэйли Чжан рассказала, с кем хочет провести следующий поединок

Чемпионка женского минимального дивизиона UFC назвала имя следующей соперницы, против которой хочет провести вторую защиту своего титула.

«Суарес еще никому не проигрывала в своей карьере. Она очень сильный боец, достойный статуса претендента. Но наш бой придется отложить на некоторое время. Я не была дома с марта, и теперь намерена немного отдохнуть с семьей»

Чжан на прошедшем турнире в Бостоне в титульном поединке победила единогласным решением судей Аманду Лемос. Татьяна Суарес сейчас занимает четвертую строчку в рейтинге женского минимального дивизиона.

В активе 32-летней американки 10 побед и ни одного проигрыша в карьере. В последнем поединке Суарес одолела удушающим приемом Джессику Андраде.