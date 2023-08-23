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    Вэйли Чжан рассказала, с кем хочет провести следующий поединок

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    Чемпионка женского минимального дивизиона UFC Вэйли Чжан назвала имя следующей соперницы, против которой хочет провести вторую защиту своего титула.

    Татьяна Суарес
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    Татьяна Суарес

    «Суарес еще никому не проигрывала в своей карьере. Она очень сильный боец, достойный статуса претендента. Но наш бой придется отложить на некоторое время. Я не была дома с марта, и теперь намерена немного отдохнуть с семьей»

    Чжан на прошедшем турнире в Бостоне в титульном поединке победила единогласным решением судей Аманду Лемос. Татьяна Суарес сейчас занимает четвертую строчку в рейтинге женского минимального дивизиона.

    В активе 32-летней американки 10 побед и ни одного проигрыша в карьере. В последнем поединке Суарес одолела удушающим приемом Джессику Андраде.

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