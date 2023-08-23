Вера о бое с О’Мэлли: Я сломаю ему лицо вместе с руками и ребрами

Топовый боец легчайшего дивизиона UFC поделился ожиданиями от титульного поединка против

«В этот раз я сломаю О’Мэлли не только ноги. Вы увидите очередное избиение от меня. Я буду крушить его не переставая. В реванше я сломаю Шону лицо вместе с руками и ребрами»

Вера на данный момент занимает шестую позицию в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. В своем предыдущем поединке он одолел единогласным решением судей Педро Муньоза.

«Чито» является единственным бойцом, кому удалось победить О’Мэлли. В августе 2020-го эквадорец нокаутировал Шона в первом раунде. Всего в активе Веры 20 побед, 8 поражений и одна ничья.