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    Вера о бое с О’Мэлли: Я сломаю ему лицо вместе с руками и ребрами

    Бокс/ММА ММА UFC Шон О'Мэлли Марлон Вера
    Топовый боец легчайшего дивизиона UFC Марлон Вера поделился ожиданиями от титульного поединка против Шона О’Мэлли.

    Марлон Вера
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    Марлон Вера

    «В этот раз я сломаю О’Мэлли не только ноги. Вы увидите очередное избиение от меня. Я буду крушить его не переставая. В реванше я сломаю Шону лицо вместе с руками и ребрами»

    Вера на данный момент занимает шестую позицию в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. В своем предыдущем поединке он одолел единогласным решением судей Педро Муньоза.

    «Чито» является единственным бойцом, кому удалось победить О’Мэлли. В августе 2020-го эквадорец нокаутировал Шона в первом раунде. Всего в активе Веры 20 побед, 8 поражений и одна ничья.

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