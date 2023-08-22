Тони Фергюсон рассказал, почему не хочет завершать карьеру

Бывший временный чемпион UFC в легкой весовой категориив соцсетях рассказал, почему не хочет завершить карьеру.

«Смешанные единоборства — это моя работа, которую я не собираюсь бросать. Я нахожу самого себя, только когда дерусь. У меня есть цель стать чемпионом. Вы не дождетесь моего ухода на пенсию»

В своем последнем поединке Фергюсон проиграл удушающим приемом в третьем раунде Бобби Грину. На данный момент «Эль-Кукуй» идет на серии из шести поражений кряду.

В последний раз Тони побеждал Дональда Серроне в июле 2019-го. Всего на счету Фергюсона 29 выигранных боев и 9 поражений в смешанных единоборствах.