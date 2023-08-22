ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жереми ДокуТрансферный дайджест. 15 — 21 августа
  • 11:04
    • «Оренбург» объявил об уходе Ярошика и назначении на пост главного тренера испанца Деограсии
    Все новости спорта

    Тони Фергюсон рассказал, почему не хочет завершать карьеру

    Бокс/ММА ММА UFC Тони Фергюсон
    Бывший временный чемпион UFC в легкой весовой категории Тони Фергюсон в соцсетях рассказал, почему не хочет завершить карьеру.

    Тони Фергюсон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тони Фергюсон

    «Смешанные единоборства — это моя работа, которую я не собираюсь бросать. Я нахожу самого себя, только когда дерусь. У меня есть цель стать чемпионом. Вы не дождетесь моего ухода на пенсию»

    В своем последнем поединке Фергюсон проиграл удушающим приемом в третьем раунде Бобби Грину. На данный момент «Эль-Кукуй» идет на серии из шести поражений кряду.

    В последний раз Тони побеждал Дональда Серроне в июле 2019-го. Всего на счету Фергюсона 29 выигранных боев и 9 поражений в смешанных единоборствах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Рейнджерс» победную поступь ПСВ?
  • «Рейнджерс» — ПСВ. Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
  • Команду Роналду ждет успех?
  • «Аль-Наср» — «Аль-Ахли» Дубай. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Пройдет ли «Ракув» «Копенгаген»?
  • «Ракув» — «Копенгаген». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.50
  • Экспресс дня 22 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Рейнджерс — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Ахли Дубай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:20
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ракув — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Антверпен — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Брага — Панатинаикос
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Мольде — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Цинциннати — Интер Майами
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Грабер — Чжу
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры