Шон О’Мэлли поднялся на восьмую строчку в Р4Р

Шон О’Мэлли Фото: globallookpress.com
Также по окончании турнира в Бостоне произошли и другие изменения в рейтингах. Чемпионка минимального дивизиона Вэйли Чжан поднялась в Р4Р среди женщин на вторую строчку.
Грант Доусон обошел Рафаэля Дос Аньоса в ростере легковесов и теперь занимает десятую позицию. Ирландский боец Иэн Гэрри после победы над Нилом Мэгни забрался на 11-ю строчку в списке полусредневесов.
Экс-чемпион легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг опустился в рейтинге вне зависимости от весовых категорий с шестой на девятую позицию.