Шон О’Мэлли поднялся на восьмую строчку в Р4Р

Новый чемпион легчайшего дивизиона UFCпосле победы в титульном поединке надподнялся на восьмую позицию в Р4Р.

Также по окончании турнира в Бостоне произошли и другие изменения в рейтингах. Чемпионка минимального дивизиона Вэйли Чжан поднялась в Р4Р среди женщин на вторую строчку.

Грант Доусон обошел Рафаэля Дос Аньоса в ростере легковесов и теперь занимает десятую позицию. Ирландский боец Иэн Гэрри после победы над Нилом Мэгни забрался на 11-ю строчку в списке полусредневесов.

Экс-чемпион легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг опустился в рейтинге вне зависимости от весовых категорий с шестой на девятую позицию.